В День Конституции Любимов пожелал рязанцам оптимизма и успехов

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем Конституции России. Поздравление опубликовала
По словам губернатора жители Рязанской области вносят «серьезный вклад в созидательную работу» по развитию России.
«Поддерживая инициативы президента Владимира Путина, объединяя усилия, мы стремимся вывести регион на новый уровень развития, сделать его современной, комфортной для жизни территорией», — отметил Любимов.
«Уверен, что благодаря честному, ответственному, качественному труду рязанцев мы справимся со всеми поставленными задачами», — добавил он.
Глава региона пожелал рязанцам здоровья, благополучия, оптимизма и успехов.