Жилинспекция нашла нарушения в содержании 45 рязанских домов

Государственная инспекция жилищного и строительного надзораРязанской области за неделю провела 66 проверок управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Проверки проводили с 4 по 8 декабря. Всего нашли 45 нарушений в содержании жилья, предоставлении коммунальных услуг и выдали соответствующие предписания для их устранения.
Также инспекция проверила содержание придомовых территорий 1074 домов в Рязани.
Управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК также направили соответствующие предписания.