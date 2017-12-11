Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:24, 11 декабря 2017 680
 0    0

Жилинспекция нашла нарушения в содержании 45 рязанских домов

Жилинспекция нашла нарушения в содержании 45 рязанских домов

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Государственная инспекция жилищного и строительного надзораРязанской области за неделю провела 66 проверок управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проверки проводили с 4 по 8 декабря. Всего нашли 45 нарушений в содержании жилья, предоставлении коммунальных услуг и выдали соответствующие предписания для их устранения.

Также инспекция проверила содержание придомовых территорий 1074 домов в Рязани.

Управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК также направили соответствующие предписания.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:45, 11 декабря 2017
Во вторник на двух улицах, в школе и детском саду в центре Рязани отключат воду
14:24, 11 декабря 2017
Жилинспекция нашла нарушения в содержании 45 рязанских домов
12:55, 11 декабря 2017
В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов
9:31, 11 декабря 2017
В Спасском районе восстановили движение по двум мостам
21:31, 10 декабря 2017
«До среды засыпем». В теплосетях прокомментировали ремонт во дворе Песочни
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 913
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 949
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 171
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 524
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 216
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум