В Рязани прошли соревнования по танцам на шесте. Фоторепортаж

В воскресенье, 10 декабря, в ресторане «Пик» прошли шестые открытые соревнования Pole Dance Рязани и области.
Девушки разыграли общий призовой фонд размером 25 тысяч рублей. В номинации Pole Art лучшей стала Елизавета Крысанова. Второе место заняла — Юлия Буданова, третье — Ольга Жукова.
Номинацию для любителей Pole Exotic выиграла Валерия Богдашевская, на ступеньке ниже расположилась Анастасия Гончарова, замкнула пьедестал Ольга Бин.
Номинацию Pole Exotic для профессионалов выиграла Полина Чаплыгина из Нижнего Новгорода. Победу ей уступила Зинаида Ашихмина. Акимова Елена стала третьей.
Фото предоставлены организаторами