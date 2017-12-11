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11:50, 11 декабря 2017 319

«Билайн» предложил рязанцам тариф без роуминга

«Билайн» предложил рязанцам тариф без роуминга

«Билайн» предложил рязанцам использовать связь без роуминга. На тарифе «Все 2» можно звонить и пользоваться интернетом в любой части России, как дома.

Оператор предоставляет своим клиентам 1 200 включенных в абонентскую плату исходящих минут. Кроме того, звонить можно не только в свой регион, но и в любую точку страны: в пакет минут входят вызовы на все номера России.

Также абоненты, пополнившие баланс на весь размер абонентской платы за 30 дней (600 рублей), получат в два раза больше интернета.

Более подробно о предложении «Билайна» читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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