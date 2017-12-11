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11:41, 11 декабря 2017 135

Как не платить за роуминг по России с «Билайн»

Как не платить за роуминг по России с «Билайн»

Тариф «Все 2» стал еще выгоднее для абонентов. Теперь на тарифе «Все 2» можно звонить и пользоваться интернетом в любой части России, как дома.

Скажи «нет!» роумингу

Если вы все еще ищите относительно недорогую, но при этом выгодную мобильную связь набором «плюшек» — вам точно в «Билайн». Ведь недавно оператор обновил один из своих хитовых тарифов «Все 2», сделав его еще привлекательнее и удобнее. Теперь с полосатой симкой можно путешествовать по всей России, вообще не задумываясь о ценах в роуминге. По сути, роуминга-то на этом тарифе и нет!

Наверное, это главное нововведение на «Все 2» — возможность пользоваться связью по домашним ценам в более чем 80 регионах России. Для жителей нашего регтона это особенно актуально: ведь немалое количество людей часто бывает, например, в Москве. А столица — это такой город, что без связи там, как без рук. Теперь же садишься в авто, электричку, или автобус и можешь разговаривать хоть всю дорогу, а не внимательно смотреть в окно, боясь пропустить въезд в Московскую область и смс-ку от действующих в роуминге тарифах. 1 200 включенных в абонентскую плату исходящих минут должно хватить как на деловые беседы, так и на долгие вечерние разговоры со скучающими по вам близкими. Да и звонить можно не только в свой регион, но и в любую точку страны: в пакет минут входят вызовы на все номера России.

Умножай на 2!

Плата за пользование тарифом ежедневная, по 20 рублей в сутки. Между прочим, это в несколько раз меньше стоимости чашки кофе в заведении среднего уровня. Естественно, в сумму включен мобильный интернет — 10 Гб на месяц. А теперь внимание — почти «лайфхак», который не требует никаких лишних усилий: пополняете баланс на весь размер абонентской платы за 30 дней (600 рублей) и получаете в два раза больше интернета! На что потратить трафик, вы сможете придумать и сами. Ведь его, как известно, много не бывает.

Только на соцсети не тратьте — «Билайн» об этом уже позаботился, предоставив бесплатную опцию «#можноВСЕ». Она позволяет без ограничений просматривать популярные социальные сети и слушать музыку через официальные приложения сервисов.

Здесь можно подробнее ознакомиться со всеми расценками и условиями на «Все 2».

Справка

Тариф доступен для подключения абонентам «Билайн» предоплатной системы расчетов. Подробнее на сайте.

*Действие опции не распространяется на видеофайлы в социальных сетях, а также на переходы по внешним ссылкам.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, улица Восьмого Марта, дом №10, строение 14, ОГРН 1027700166636.

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