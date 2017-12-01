В Рязани вручили медали Уткина за 2017 год

В Рязани вручили одну золотую и четыре серебрянные медали имени Уткина за 2017 год в отеле «Форум» в пятницу, 1 декабря. Ими награждают тех, кто внес вклад в развитие обороноспособности, экономики и развитие области.

В этом году среди награжденных оказались инвесторы, руководители, директора рязанских фирм. Их поздравил зампред областного правительства Сергей Самохин.

«Мне приятно, что у нас есть новые лауреаты, удостоенные такой высокой награды. Так и должно быть, и это нужно продолжать. Учитывая, что в 2018-м году будет юбилейная дата, в октябре исполнится 95 лет со дня рождения Владимира Уткина. Мы планируем провести торжества не только в Рязани, но и на федеральном уровне» — отметил зампред.

На церемонию вручения медалей приехала дочь Владимира Уткина, Наталья Ситникова.

«Все новые и новые лица появляются среди лауреатов, а это значит что Россия богата умными, толковыми, талантливыми людьми, которых необходимо награждать. Я очень рада, что эта медаль носит имя Владимира Федоровича Уткина. Он очень любил свою Родину», — подчеркнула она.

Медали вручали по нескольким номинациям. Золотую за вклад в развитие областной экономики, а «серебро» — за производство высококачественных продуктов питания, создание в регионе эфективной системы подготовки IT-специалистов, и две медали за организацию природоохранной деятильности.

«Форбс» не забывает нас в списке 25 самых быстроразвивающихся компаний", — рассказал директор одной из фирм, получивших серебряную медаль.

Справка

Владимир Федорович Уткин — крупный ученый, конструктор ракет, ракет-носителей и космических аппаратов, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, действительный член Академий наук России и Украины, Международной академии астронавтики, президент Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доктор технических наук, автор свыше 200 научных трудов. Золотая медаль Уткина учреждена в Рязанской области в апреле 2001 года, серебряная — в 2003 году.