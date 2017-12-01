Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги года. Фото

Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги года. Однопартийцы провели XXVII конференцию в пятницу, 1 декабря.

Итоги года подвел секретарь рязанского отделения Аркадий Фомин.

Он отметил, что 1 декабря исполнилось 16 лет с момента образования партии.

Кроме того, Фомин поздравил партийцев с 15-летием местного отделения.

«Наша партия стала по-настоящему политической силой, от которой зависит развитие региона, общественно-политическая стабильность и самочувствие граждан. В настоящее время партия включает в себя свыше 17 тысяч человек. Она не боится брать на себя ответственность за все происходящее в регионе. За эти годы мы по-настоящему стали партией большинства», — отметил единорос.

По его словам, партия работает для всех жителей, независимо от их политических взглядов. «Для нас важно развитие региона и благополучие каждого рязанца. Есть много сложностей, но мы отвечаем на все запросы общества — обращаем внимание на инициативы и пожелания людей», — заявил Фомин.

Отделение подвело итоги 18 партийных проектов, которые реализуются в регионе.

«Единая Россия» продолжила строительство ФОКов, бассейнов при вузах, ремонт спортзалов в селах, строительство школ и поддержку старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

Так, в уходящем году в регионе отремонтировали шесть дворцов культуры, четыре театра. Получили финансовую поддержку Театр кукол и Театр на Соборной.

Кроме того, во всей области отремонтировали 327 дворов.

В ходе конференции единоросы избрали членов регионального политсовета, контрольной комиссии, а также делегатов на Всероссийский съезд регионального отделения, который пройдет в конце декабря в Москве. В состав политсовета вошел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В беседе с журналистами Аркадий Фомин рассказал о приоритетных направлениях на будущий год.

«Мы займемся выполнением тех обещаний, которые были обозначены в программе губернатора Николая Любимова. Также впереди выборы президента, и для нас важно, чтобы в Рязанской области были созданы все условия, чтобы как можно больше жителей смогли выразить свою позицию», — подчеркнул Фомин.

Он отметил, что «Единая Россия» и дальше будет определять кандидатов от партии на выборные должности через процедуру предварительного голосования.

«В 2018 году нам предстоит провести 244 кампании по выборам в органы местного самоуправления. Наиболее крупные из них — это выборы депутатов Скопинской городской Думы и Рязанской городской Думы. Мы согласно Уставу проведем праймериз по самым открытым моделям, чтобы составить списки из тех кандидатов, которые действительно пользуются уважением и доверием жителей», — сказал Фомин.