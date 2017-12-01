В Новомичуринске отремонтировали детский сад

В четверг, 30 ноября, депутат Госудумы Елена Митина посетила детский сад №5 и школу №2 в Новомичуринске. В октябре 2016 года работники учреждений и родители воспитанников и учеников обратились к парламентарию с просьбой о содействии в выделении средств на ремонт зданий.
В 2017 на капремонт детского сада и школы выделили средства из бюджетов различного уровня. В детском саду отремонтировали кровлю, заменили окна и коммуникации, заделали внешние швы.
«Отрадно видеть, что все выделенные средства были использованы по назначению и работы произведены качественно и в срок. Это произошло в том числе благодаря участию педагогов и родителей, которые контролировали ход ремонтных работ и вносили конструктивные замечания», — отметила депутат.
Митина также подарила воспитанникам детсада игрушки и поздравила педагогов и членов родительского комитета с Днем матери.
В школе №2 на сегодняшний день заменили окна, ремонтные работы продолжаются. Родители поблагодарили политика за содействие и задали вопросы, связанных с развитием системы образования и организацией учебного процесса.