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17:09, 1 декабря 2017 345
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Бюджет Рязанской области на ближайшую трехлетку обсудили на слушаниях

Бюджет Рязанской области на ближайшую трехлетку обсудили на слушаниях

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 1 декабря, бюджет Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов обсудили с общественностью. Документ уже приняли в первом чтении депутаты облдумы.

На обсуждение пришли представители муниципальных образований, регионального правительства, депутаты облдумы, общественники и жители области. Открыл публичные слушания председатель областной думы Аркадий Фомин. Глава регионального парламента подчеркнул, что в документе предусмотрено исполнение всех социальных обязательств. Кроме того, бюджет сформирован по программному принципу, который позволяет оценить результативность использования средств.

Зампред правительства Олег Булеков отметил, что работа над бюджетом была напряженной. «Трудности были связаны с налоговыми доходами, которые стали проходить через ФНС. Также жесткие условия по сокращению госдолга наложил федеральный Минфин», — подчеркнул Булеков. По его словам, бюджет сохранил свою социальную направленность и впервые за долгое время получил элементы развития.

Замминистра промышленности Галина Крутова представила прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, что связывают с повышением инвестиционной деятельности.

Параметры бюджета представила министр финансов Марина Наумова. На 2018 год доходы составляют 49, 648 миллиарда рублей, расходы также планируются в размере 49,648 миллиарда рублей. То есть доходная и расходная части совпадают, бюджет сформирован без дефицита. Наумова также отметила, что параметры бюджета представлены на публичные слушания уже с учетом решения по реструктуризации госдолга региона. По ее словам, освободившиеся от этого 4,2 млрд в 2018 году направят на расходы социального характера.

Участников слушаний интересовали темы как общего, так и частного характера. Первый зампредседателя гордумы Александр Чайка задал вопрос о планах правительства региона по реконструкции муниципальных сетей. Уже известно, что на ремонт теплосетей облцентра в 2018 году предусмотрено 200 миллионов рублей. Министр ТЭК и ЖКХ добавил, что по поручению губернатора все теплосети Рязани обследовали для будущего капремонта, и в министерстве уже разработали семилетний план мероприятий по реконструкции всех сетей.

Также на слушаниях говорили о наполнении бюджетов поселений. Одной из форм решения проблем местного значения назвали участие в проекте «Муниципальные инициативы», на реализацию которого в 2018 году выделили более 100 миллионов рублей.

Оставшиеся вопросы зампред облдумы Александр Шевырев предложил направить в региональный парламент до 5 декабря.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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