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15:59, 1 декабря 2017 563

Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 1

Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием

В пятницу, 1 декабря, член Генерального совета «Единой России» Аркадий Фомин поздравил партию с 16-летием. Региональному отделению в этот же день исполнилось 15 лет.

По словам политика, на сегодняшний день в регионе действуют 32 местных и 1 024 первичных отделений партии, на учете состоит более 17 тысяч членов и 6 676 сторонников партии.

«Это наш партийный и кадровый актив. Мы, конечно, разные, но у нас общая цель. Она четко сформулирована — развитие региона и благополучие каждого человека. Надо и дальше использовать колоссальный потенциал партии, готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни, чтобы оправдать доверие избирателей», — отметил Фомин.


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