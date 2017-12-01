Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием

В пятницу, 1 декабря, член Генерального совета «Единой России» Аркадий Фомин поздравил партию с 16-летием.
По словам политика, на сегодняшний день в регионе действуют 32 местных и 1 024 первичных отделений партии, на учете состоит более 17 тысяч членов и 6 676 сторонников партии.
«Это наш партийный и кадровый актив. Мы, конечно, разные, но у нас общая цель. Она четко сформулирована — развитие региона и благополучие каждого человека. Надо и дальше использовать колоссальный потенциал партии, готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни, чтобы оправдать доверие избирателей», — отметил Фомин.