Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:13, 1 декабря 2017 788
 0    0

Афиша RZN.info рекомендует посетить ревю «Седьмое небо» и мюзикл «Юнона и Авось»

Афиша RZN.info рекомендует посетить ревю «Седьмое небо» и мюзикл «Юнона и Авось»

Первые выходные декабря предлагают рязанцам небольшой список культурных мероприятий. В ближайший уик-энд жители и гости города смогут посетить концерты и спектакли.

Рязанский музыкальный театр 2 и 3 декабря вновь представит музыкальное ревю «Седьмое небо» по мотивам знаменитых советских оперетт. На сцене МКЦ 3 декабря пройдет красочное представление — шоу мыльных пузырей Селезневых. А в концертном зале Рязанской филармонии состоится показ легендарного мюзикла «Юнона и Авось».

Кроме того, 3 декабря в Рязанском дворце молодежи состоится финал Рязанской Межрегиональной лиги МС КВН на кубок губернатора Рязанской области. В клубе Raz Dva Bar 2 декабря выступит рязанская группа «Ноги Мира» с концертной программой «Нам опять 17», а 3 декабря здесь же пройдет концерт группы Good Times.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:13, 1 декабря 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить ревю «Седьмое небо» и мюзикл «Юнона и Авось»
18:15, 30 ноября 2017
«Ростелеком» возобновит телеканал Деда Мороза в «Интерактивном ТВ»
11:31, 30 ноября 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Легенда о Коловрате» и «Атлантида»
12:07, 29 ноября 2017
Батутный центр «Гравицапа» пригласил рязанцев на мастер-классы
17:56, 27 ноября 2017
Каток на Театральной площади не помешает субботним ярмаркам — мэрия
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Сами себе построим дом. Часть II — строительные работы

Сами себе построим дом. Часть II — строительные работы

Сегодня мы поговорим о собственно строительных работах — возведении на понравившемся участке надежного и красивого дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 30 ноября 2017 38 136
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 5
18:40, 20 ноября 2017 25 535
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 24 452
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 777
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
10:39, 22 ноября 2017 14 140
На улице Есенина в Рязани насмерть сбили женщину 7
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум