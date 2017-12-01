Афиша RZN.info рекомендует посетить ревю «Седьмое небо» и мюзикл «Юнона и Авось»

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Первые выходные декабря предлагают рязанцам небольшой список культурных мероприятий. В ближайший уик-энд жители и гости города смогут посетить концерты и спектакли.
Рязанский музыкальный театр 2 и 3 декабря вновь представит музыкальное ревю «Седьмое небо» по мотивам знаменитых советских оперетт. На сцене МКЦ 3 декабря пройдет красочное представление — шоу мыльных пузырей Селезневых. А в концертном зале Рязанской филармонии состоится показ легендарного мюзикла «Юнона и Авось».