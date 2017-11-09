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13:21, 9 ноября 2017 1 299
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Законопроект о повышении МРОТ принят в первом чтении

Законопроект о повышении МРОТ принят в первом чтении

В среду, 8 ноября, депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. Один из авторов законопроекта — член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина, сообщили RZN.info в пресс-службе отделения партии.

«Предполагается, что с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен в размере 9489 рублей в месяц, а с 2019 года будет равен прожиточному минимуму в целом по России за II квартал предыдущего года. Даже если эта величина уменьшится, то МРОТ останется прежним», — рассказала Митина.

Как пояснила парламентарий от Рязанской области, для реализации инициативы в 2018 году на повышение заработной платы работников бюджетной сферы понадобится 26,2 млрд рублей, в 2019 году — порядка 43,9 млрд рублей.

Напомним, что с 1 июля 2017 года МРОТ составляет 7800 рублей в месяц.


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