«Зеленый сад» обустроит двор без машин в ЖК «Гранд комфорт»

«Зеленый сад» обустроит двор без машин в жилом комплексе «Гранд комфорт». К благоустройству территории уже приступили.
Рабочие подготовили дорожное покрытие, ведется установка бордюров, начали укладывать асфальт. На очереди — озеленение территории. Одновременно будут монтироваться детская площадка и уличное освещение.
Напомним, этот жилой комплекс в Дашково-Песочне станет первым в Рязани, соответствующим
Во дворе установят безопасную детскую площадку с замкнутым ограждением, электронными замками с доступом только для жильцов дома, круглосуточным видеонаблюдением, современными травмобезопасными игровыми комплексами из эко-материалов. Также оборудуют площадку для воркаута (уличные тренажеры).
Первая очередь жилого комплекса «Гранд комфорт» запланирована к вводу в эксплуатацию уже в конце текущего года. Всего комплекс включает три очереди. Каждая из них — это двухсекционный дом высотой 19 и 24 этажа, с подземным паркингом, лифтами OTIS, энергосберегающими окнами, системой принудительной вентиляции, индивидуальным поквартирным отоплением и системами безопасности по классу «Антитерор».