Ведущая «Эха Москвы» вернулась к работе после покушения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после того, как на нее было совершено покушение. «А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!» — написала женщина в своем Twitter.
Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов также сообщил о возвращении Фельгенгауэр в личном Instagram. «Таня вернулась!» — написал он.
Напомним, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и
А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!))))— Tania Felgengauer (@t_felg) 6 ноября 2017 г.