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12:27, 6 ноября 2017 234
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Ведущая «Эха Москвы» вернулась к работе после покушения

Ведущая «Эха Москвы» вернулась к работе после покушения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после того, как на нее было совершено покушение. «А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!» — написала женщина в своем Twitter.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов также сообщил о возвращении Фельгенгауэр в личном Instagram. «Таня вернулась!» — написал он.

Напомним, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали, а журналистку доставили в больницу и прооперировали. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.


Таня вернулась!

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst)

Рабочее совещание с Таней

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst)

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