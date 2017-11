Техасец расстрелял прихожан баптисткой церкви, погибли 26 человек

В воскресенье, 5 ноября, житель Техаса ворвался в Первую Баптисткую церквь и расстрелял ее прихожан. В результате происшествия погибли 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет — 23 в здании, двое снаружи и еще один в больнице. Около 20 пострадавших госпитализировали, передает « РИА Ноаости ».

По предварительным данным, злоумышленник — 26-летний Девин Келли. Когда в него начал стрелять один из местных жителей, он убежал из церкви и попытался скрыться, однако позже его обнаружили мертвым в машине. Пока не установлено, был ли Келли застрелен или покончил с собой.

По словам очевидцев, стрельба длилась примерно 15 секунд, после этого на место сразу же прибыли экстренные службы.

Мотивы стрелка пока неизвестны. Сообщается, что в 2010—2014 годах он служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. Его уволили со службы за недостойное поведение и подвергнули трибуналу в 2014 году за предполагаемое нападение на жену и ребенка.

Расследование продолжается.

