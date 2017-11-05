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9:25, 5 ноября 2017 205
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Вступили в силу измененные правила перевозки багажа в самолетах

Вступили в силу измененные правила перевозки багажа в самолетах

В воскресенье, 5 ноября, вступили в силу изменения в правилах перевоза багажа и ручной клади в самолетах. Приказ Минтранса опубликован на официальном портале правовой информации.

Регламент устанавливает минимальный вес бесплатной ручной клади на каждого человека на уровне пяти килограммов. Это касается тех, кто купил невозвратные билеты. Пассажиры с билетами, которые можно вернуть, смогут проводить от 10 до 30 килограммов багажа без доплаты.

При этом порог в пять килограммов может увеличить сам авиаперевозчик. Транспортное ведомство предусмотрело для авиакомпаний три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», — говорится в документе.

В качестве ручной клади сверх нормы без дополнительной платы пассажир сможет провозить:

  • рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика;
  • сумку или портфель;
  • букет цветов;
  • верхнюю одежду;
  • детское питание на время полета;
  • костюм в портпледе;
  • устройство для переноса ребенка, габариты которого устанавливает перевозчик;
  • лекарственные препараты и «специальные диетические потребности» в необходимом для полета количестве;
  • костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску;
  • товары, которые пассажир приобрел в беспошлинной зоне аэропорта.

Ранее в список бесплатных для перевозки предметов также входили ноутбук, мобильный телефон и зонт.

Кроме того, теперь пассажиров могут попросить при посадке на самолет дополнительно взвесить ручную кладь.


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