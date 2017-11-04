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20:29, 4 ноября 2017 435
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Эксперты назвали самую дешевую марку автомобилей в России

Эксперты назвали самую дешевую марку автомобилей в России

Эксперты назвали самую дешевую марку автомобилей в России. Средняя цена легкового автомобиля в январе-сентябре составила 1,33 млн рублей, сообщает «Автостат».

Отмечается, что средняя цена иномарки за этот период составила 1,54 млн рублей, автомобиля российской марки — 0,58 млн рублей.

Всего в рейтинг вошли 40 марок, показавшие объем реализации свыше 500 штук. По каждой модели учитывались как дорогие, так и дешевые модификации.

Самая высокая цена по результатам исследования оказалась у автомобилей Land Rover — 5,68 млн рублей. Эксперты отметили, что цены на автомобили премиум-сегмента находятся в довольно широком диапазоне: от 2,7 до 5,7 млн рублей. Кроме того, средние цены на ряд марок из числа тех, которые традиционно относятся к массовому сегменту, превышают средневзвешенную цену иномарки в целом по Росстт. Это Honda (2,27 млн рублей), Toyota (2,26 млн рублей), Subaru (2,18 млн рублей), Mitsubishi (1,95 млн рублей) и другие.

Низкоценовой сегмент замыкают японский Datsun (0,53 млн рублей), узбекский Ravon (0,54 млн рублей) отечественная Lada (0,56 млн рублей). По словам экспертов, эти автомобили являются самыми доступными на российском рынке по средневзвешенной цене.

Фото Datsun.ru


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