Житель Шацкого района случайно застрелил приятеля на охоте, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
По данным следствия, днем во вторник, 28 ноября, 45-летний мужчина, находясь на охоте в лесу недалеко от поселка Свеженькая Шацкого района, выстрелил по «неясно видимой цели». Он попал своему знакомому в живот, от ранений последний скончался.
По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас проводятся следственные действия, проводится расследование, в результате которого установят все обстоятельства произошедшего.