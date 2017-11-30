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14:48, 30 ноября 2017 960
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Житель Шацкого района случайно застрелил приятеля на охоте

Житель Шацкого района случайно застрелил приятеля на охоте

Житель Шацкого района случайно застрелил приятеля на охоте, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, днем во вторник, 28 ноября, 45-летний мужчина, находясь на охоте в лесу недалеко от поселка Свеженькая Шацкого района, выстрелил по «неясно видимой цели». Он попал своему знакомому в живот, от ранений последний скончался.

По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас проводятся следственные действия, проводится расследование, в результате которого установят все обстоятельства произошедшего.


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