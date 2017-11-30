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12:10, 30 ноября 2017 1 125
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В Рязани предложили отказаться от маршруток в знак протеста против повышения платы за проезд 3

В Рязани предложили отказаться от маршруток в знак протеста против повышения платы за проезд

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Рязанцы предложили отказаться от маршруток в знак протеста против повышения платы за проезд. Соответстствующие сообщения появились в соцсетях.

Жители города возмутились ситуацией и предложили устроиить «забастовку».

«Давайте устроим забастовку. Звучит, конечно, громогласно. Но все же. Я предлагаю всем пересесть завтра на автобусы и троллейбусы в тех районах, где это возможно. Просто хочется сравнить, например, когда маршрутчиков обязали устанавливать терминалы оплаты картами, они устроили забастовку и несколько машин не вышли на маршрут. По крайней мере, это были 75 и 41 маршрутки. Сделано это было и для удобства, и чтобы отследить пассажиропоток. Но почему-то водители отнеслись к этому негативно, так как все доходы от поездок серые и непрозрачные, билеты не выдаются. И понятно, что им это не выгодно. Но власти пошли у них на поводу, и сейчас видно, что даже половина машин не оснащена терминалами. Очень хочется найти соратников в этом деле, чтобы показать общественности, что поднятие цен вызвало оглушительный резонанс, и у нас есть право выбора. Понятно, что петиция никого не затронула», — написала автор одного из сообщений.

«При увеличении цен на проезд мы не получим повышение качества обслуживания на маршрутах, машин в часы пик не станет больше. Так почему за это должны расплачиваться мы? Лично я завтра еду на автобусе! Надеюсь найду ваш отклик и понимание», — заключила девушка.

Более десяти тысяч рязанцев подписали петицию против подорожания проезда Более десяти тысяч рязанцев подписали петицию против подорожания проезда

Сообщение вызвало бурную реакцию пользователей. Многие согласились отказаться от маршруток, чтобы привлечь внимание городских властей.

Ранее Андрей Макаров прокомментировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и отметил, что это — расплата за популизм.

Также рязанцы создали петицию против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которую подписали уже более 19 тысяч человек. Отправить ее планируют на адрес Николая Любимова и городской администрации.

Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани подорожает до 23 рублей. Кроме того, увеличится стоимость проездных билетов.


© RZN.info

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