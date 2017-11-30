Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 30 ноября 2017 384
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Легенда о Коловрате» и «Атлантида»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Легенда о Коловрате» и «Атлантида»

Эта неделя вновь оказалась богата на премьеры мирового кинематографа. В нашем традиционном обзоре мы расскажем, что ждет рязанских зрителей в кинотеатрах. Среди новинок стоит отметить российскую премьеру — фильм «Легенда о Коловрате». Кинолента режиссера Джаника Файзиева попала в TOП-10 самых ожидаемых российских фильмов года, а главную роль в картине сыграл рязанец, выпускник РГУ Илья Малаков. Испано-французский триллер «Атлантида» режиссера Ксавье Жанса затрагивает другую историческую легенду, правда в несколько ином представлении — обитатели легендарного и таинственного города оказываются жуткими тварями, терроризирующими небольшой островок. Среди прочих новинок — документальный фильм «Город кошек», мультипликационная премьера «Колобанга. Привет, Интернет» и многое другое.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
11:31, 30 ноября 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Легенда о Коловрате» и «Атлантида»
12:07, 29 ноября 2017
Батутный центр «Гравицапа» пригласил рязанцев на мастер-классы
17:56, 27 ноября 2017
Каток на Театральной площади не помешает субботним ярмаркам — мэрия
16:27, 27 ноября 2017
Городские катки в центре Рязани будут бесплатными 1
19:27, 26 ноября 2017
Рэпер Скриптонит остановил концерт в Рязани из-за конфликта 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:56, 17 ноября 2017 25 892
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 13
18:40, 20 ноября 2017 24 596
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 513
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 230
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 18 029
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум