На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Легенда о Коловрате» и «Атлантида»

Эта неделя вновь оказалась богата на премьеры мирового кинематографа. В нашем традиционном обзоре мы расскажем, что ждет рязанских зрителей в кинотеатрах. Среди новинок стоит отметить российскую премьеру — фильм «Легенда о Коловрате». Кинолента режиссера Джаника Файзиева попала в TOП-10 самых ожидаемых российских фильмов года, а главную роль в картине сыграл рязанец, выпускник РГУ Илья Малаков. Испано-французский триллер «Атлантида» режиссера Ксавье Жанса затрагивает другую историческую легенду, правда в несколько ином представлении — обитатели легендарного и таинственного города оказываются жуткими тварями, терроризирующими небольшой островок. Среди прочих новинок — документальный фильм «Город кошек», мультипликационная премьера «Колобанга. Привет, Интернет» и многое другое.
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