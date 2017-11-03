Антимопонольщики проверят цены на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе гражданина проверит ценообразование на iPhone X. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает
«В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования», — рассказал представитель ФАС.
Ведомство также намерено проверить цены на iPhone 8 из-за поступивших жалоб покупателей.
Напомним, Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, поступивший в продажу 3 ноября, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые стали доступны в России с 29 сентября.
Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тысячи рублей, iPhone 8 Plus — с 64,99 тысячи рублей, на iPhone X — с 79,99 тысячи рублей.
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