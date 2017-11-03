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20:55, 3 ноября 2017 121
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Антимопонольщики проверят цены на iPhone X

Антимопонольщики проверят цены на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе гражданина проверит ценообразование на iPhone X. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования», — рассказал представитель ФАС.

Ведомство также намерено проверить цены на iPhone 8 из-за поступивших жалоб покупателей.

Напомним, Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, поступивший в продажу 3 ноября, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые стали доступны в России с 29 сентября.

Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тысячи рублей, iPhone 8 Plus — с 64,99 тысячи рублей, на iPhone X — с 79,99 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что цена места в очереди за новыми iPhone варьируется от 4 до 99 тысяч рублей. Москвичи заняли очередь за три дня до старта продаж iPhone X. Одого из покупателей увезли от магазина на «скорой».


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