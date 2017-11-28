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10:51, 28 ноября 2017 101
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Рязанцы выступили против изменения Правил застройки для склада под конфискат

Рязанцы выступили против изменения Правил застройки для склада под конфискат

Во вторник, 28 ноября, прошли публичные слушания об изменении Правил застройки и землепользования для склада под конфискат. Участок площадью девять тысяч квадратных метров на 191-м километре Окружной дороги предложили перевести из зоны озеленения специального назначения в территорию промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Ранее аналогичные изменения внесли в генплан.

Докладчик отметил, что «Техобеспечение» попросило о дополнительном участке рядом с уже имеющимся гектаром земли. По его словам, в настоящее время на запрашиваемом участке располагается овраг.

Всего на слушания зарегистрировалось 10 участников, которые проголосовали против изменений. Они предположили, что в складе могут хранится отходы от мусоросортировочной станции, проект которой отправили на доработку в ноябре 2016 года.

Отметим, что по проекту завод должен был расположиться неподалеку от планируемого склада под конфискат. Кроме того, рязанцы добавили, что больший участок «Техобеспечения» никак не используется.

До начала слушаний в комиссию не поступало обращений. Заключение опубликуют «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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