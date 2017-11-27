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9:27, 27 ноября 2017 433
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В Рязань доставят икону Божией Матери «Знамение-Корчемная»

В Рязань доставят икону Божией Матери «Знамение-Корчемная»

В субботу, 2 декабря, в Христорождественский собор Рязани из Иоанно-Богословского монастыря принесут икону Божией Матери «Знамение-Корчемная». Образ встретят в 16:45, перед началом вечернего богослужения, сообщает сайт Рязанской епархии.

3 декабря в 16:20 икону проводят из кремля в Николо-Ямской храм, где она пробудет до 9 декабря. После этого к началу вечернего богослужения ее вернут в Иоанно-Богословскую обитель.

Справка

Корчемницей раньше называли питейные дома или постоялые дворы, где продавали крепкие напитки. Икону «Знамение» назвали Корчемной после случая, произошедшего с одной бедной рязанской вдовой. Страдавшая от пьянства женщина заложила в корчемнице образ Божией Матери. На следующий день она собрала деньги и выкупила икону, однако утром образ исчез. Его обнаружил в своей божнице корчемник.


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В Рязань доставят икону Божией Матери «Знамение-Корчемная»
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