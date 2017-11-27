В аварии на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер

В ДТП на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Авария
В результате аварии водитель легковушки погиб в машине скорой помощи, его 71-летнюю супругу госпитализировали.
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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В ДТП на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Авария
В результате аварии водитель легковушки погиб в машине скорой помощи, его 71-летнюю супругу госпитализировали.
© RZN.info
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