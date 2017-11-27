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15:42, 27 ноября 2017 1 817
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В аварии на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер 1

В аварии на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В ДТП на Куйбышевском шоссе погиб 75-летний пенсионер. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла утром в субботу, 25 ноября, на Куйбышевском шоссе. По предварительной версии, 75-летний водитель Lada Largus не пропустил «МАЗ», выезжая с полосы разгона и врезался в грузовик.

В результате аварии водитель легковушки погиб в машине скорой помощи, его 71-летнюю супругу госпитализировали.


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