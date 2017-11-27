Рязань вошла в тридцатку самых трезвых регионов страны

Рязанская область вошла в тридцатку самых трезвых регионов России. Национальный рейтинг из 85 регионов страны составили в рамках проекта «
По сравнению с 2016 годом, Рязань опустилась на шесть позиций и заняла 29-е место, оказавшись между Саратовской областью и Республикой Башкортостан.
Лидирующие позиции в рейтинге трезвости заняли Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Белгородская область.
Больше всего пьют жители Магаданской области, Ненецкого автономного округа, Бурятии, Чукотки и Пермского края.