Компания Брикус запустила ежегодную акцию «Сезон выгодных инвестиций»

Компания
«Вопрос сохранения средств при экономическом спаде актуален для многих. Если вам предстоит строительство, а цены на стройматериалы нестабильны, оптимальным решением будет покупка в зимнее время, во время сезонных скидок. Так можно сэкономить до трети от затрат», — отметили в компании.
При этом стройматериалы не обязательно хранить самому — их можно оставить на хранение в Брикусе. Кроме того, весной участникам акции материалы доставят в назначенную дату сразу к месту строительства.
«Покупатели защитят свои деньги от инфляции, а продавец возьмет на себя все вопросы, связанные с хранением, охраной и доставкой заказа», — подытожили в компании Брикус.