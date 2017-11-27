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10:42, 27 ноября 2017 52
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Компания Брикус запустила ежегодную акцию «Сезон выгодных инвестиций»

Компания Брикус запустила ежегодную акцию «Сезон выгодных инвестиций»

Компания Брикус запустила ежегодную акцию «Сезон выгодных инвестиций», в течение которой покупатели смогут приобрести стройматериалы по зимним ценам и сэкономить до 30%.

«Вопрос сохранения средств при экономическом спаде актуален для многих. Если вам предстоит строительство, а цены на стройматериалы нестабильны, оптимальным решением будет покупка в зимнее время, во время сезонных скидок. Так можно сэкономить до трети от затрат», — отметили в компании.

При этом стройматериалы не обязательно хранить самому — их можно оставить на хранение в Брикусе. Кроме того, весной участникам акции материалы доставят в назначенную дату сразу к месту строительства.

«Покупатели защитят свои деньги от инфляции, а продавец возьмет на себя все вопросы, связанные с хранением, охраной и доставкой заказа», — подытожили в компании Брикус.


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