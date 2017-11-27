«Финам» предложил рязанцам альтернативу банковскому депозиту

Из-за снижения средних ставок по банковскому депозиту рязанцы стали искать потенциально более доходные инструменты. Дополнением или даже заменой этому могут стать облигации федерального займа (ОФЗ).
Инвестиционная компания «Финам» предлагает готовое решение в сервисе «Автоследование» — стратегию «Депозит+». Она инвестирует в облигации — все сделки, проводимые опытным специалистом, будут автоматически отражаться на счете клиента.
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