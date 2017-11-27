«Элекс» вручил гранты пяти волонтерским отрядам

Компания «Элекс» поучаствовала в волонтерской ярмарке #доброволец62 и вручила гранты пяти отрядам, которые представили лучшие социально значимые проекты.
Особо представители «Элекса» отметили детей из трех отрядов. Члены «Волонтеров-медиков» обучают первой медицинской помощи, а также помогают в медперсоналу в загруженных больницах. Отряд «Серебряные добровольцы» из Скопина проводят обучение и инструктаж по правилам дорожного движения для пенсионеров. Дети из «Добрых сердец» сами восстановили памятник архитектуры и сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории.
«Глаза этих ребят горят энтузиазмом и желанием сделать этот мир лучше», — отметили в компании.