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9:36, 26 ноября 2017 244
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Сегодня в Рязани отмечают День матери

Сегодня в Рязани отмечают День матери

В воскресенье, 26 ноября, в Рязани, как и во всей России, отмечают День матери.

День матери — международный праздник матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В России это последнее воскресенье ноября.

При этом каких-либо массовых мероприятий в Рязани в этот день не планируется. Только в преддверии праздника наградили многодетных матерей.

День матери ни одно государство долгое время не признавало официальным праздником. В России он учрежден в 1998 году.

Отметим, что такого праздника, как День отца, сегодня в России нет нигде, кроме Липецкой области, где местный закон установил его в феврале.


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