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15:15, 23 ноября 2017 3 024
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В Рязани наградили многодетных матерей. Фото

В Рязани наградили многодетных матерей. Фото

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

В четверг, 23 ноября, зампред областного правительства Сергей Филимонов наградил многодетных матерей Рязанской области. От имени губернатора он поздравил рязанок с наступающим Днем матери.

«Очень приятно сегодня в преддерии Дня матери поздравить с этим замечательным праздником, а так же с присуждением наград за отличное воспитание детей и большой вклад в возраждение лучших семейных традиций. Я передаю вам поздравление и самые добрые пожелания от губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова», — сказал Филимонов.

Он также отметил, что в Рязанской области активно ведется работа, направленная на поддержание семьи и детства.

«Наш регион участвует в федеральной прорграме, которая позволяет сделать рязанские школы современными и дети могут получать качественное образование. Ведется большая работа по развитию спортивной структыры», — подчеркнул зампред.

По его словам в регионе действует целый комплекс мер социальной помощи. Материнский капитал, который выплачивается при рождении, либо усыновлении третьего и последующего ребенка в этом году получили более 925 семей.

Он вручил почетные знаки «Родительская доблесть» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций, почетные знаки губернатора «За веру и добродетель» в номинации «За воспитание достойного поколения» и премию «Признание».


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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