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20:49, 25 ноября 2017 85
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В Семено-Оленинском запустили снеговую пушку

В Семено-Оленинском запустили снеговую пушку

В спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский» запустили снеговую пушку. Об этом сообщила группа комплекса в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 23 ноября.

Об открытии склонов сообщат дополнительно.

Фото из группы СРК «Семено-Оленинский» «ВКонтакте»


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