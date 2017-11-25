В Рязани пройдет пикет в поддержку дельфинов

В воскресенье, 26 ноября, возле остановки общественного транспорта ТРЦ «Премьер» пройдет пикет зоозащитников. Цель его — привлечь внимание к дельфинариумам, сообщается в
Пикет пройдет с 13:00 до 15:00.
По словам зоозащитников, дельфины в неволе не могут в полной мере реализовать свои скоростные, умственные, личностные способности. Хлор, шум, переезды в тесных контейнерах подрывают их здоровье и психику, сокращают срок жизни.
Подробнее о дельфинах, а также белухах, косатках и моржах расскажут на пикете.