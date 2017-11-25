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12:42, 25 ноября 2017 189
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В Рязани пройдет пикет в поддержку дельфинов

В Рязани пройдет пикет в поддержку дельфинов

В воскресенье, 26 ноября, возле остановки общественного транспорта ТРЦ «Премьер» пройдет пикет зоозащитников. Цель его — привлечь внимание к дельфинариумам, сообщается в группе активистов «ВКонтакте».

Пикет пройдет с 13:00 до 15:00.

По словам зоозащитников, дельфины в неволе не могут в полной мере реализовать свои скоростные, умственные, личностные способности. Хлор, шум, переезды в тесных контейнерах подрывают их здоровье и психику, сокращают срок жизни.

Подробнее о дельфинах, а также белухах, косатках и моржах расскажут на пикете.


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