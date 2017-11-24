Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:10, 24 ноября 2017 1 281
 0    0

В Рязани отремонтируют мост через Оку 2

В Рязани отремонтируют мост через Оку

В Рязани запланирован капитальный ремонт моста через Оку. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил министр транспорта Андрей Савичев.

Необходимо провести ремонт эстакадной части, ремонт деформационных швов, на данный момент ведется этап проектирования ремонта моста.

По словам Савичева, было проведено совещание со специалистами, проектировщиками и производителями покрытия. От того, какое решение будет принято по поводу покрытия моста, зависят сроки ремонта и время его дальнейшей эксплуатации.

«В ближайшее время на техническом совете будет принято окончательное решение», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на проект ремонта моста через Оку выделили больше двух миллионов рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:24, 24 ноября 2017
В центре Рязани, Приокском и Горроще отключили воду. Адреса
10:10, 24 ноября 2017
В Рязани отремонтируют мост через Оку 2
17:19, 23 ноября 2017
Энергетики филиала «Рязаньэнерго» восстановили нарушенное непогодой электроснабжение
15:48, 23 ноября 2017
Во всех рязанских маршрутках до конца года появятся терминалы для оплаты проезда 4
14:10, 23 ноября 2017
На Московском откроется новый пункт приема коммунальных платежей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 66 052
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 42 046
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 38 204
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 979
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 16
10:56, 17 ноября 2017 22 487
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум