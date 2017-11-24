В Рязани отремонтируют мост через Оку

В Рязани запланирован капитальный ремонт моста через Оку. Об этом на своей
Необходимо провести ремонт эстакадной части, ремонт деформационных швов, на данный момент ведется этап проектирования ремонта моста.
По словам Савичева, было проведено совещание со специалистами, проектировщиками и производителями покрытия. От того, какое решение будет принято по поводу покрытия моста, зависят сроки ремонта и время его дальнейшей эксплуатации.
«В ближайшее время на техническом совете будет принято окончательное решение», — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что на проект ремонта моста через Оку