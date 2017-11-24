В РГУ появится новое направление подготовки

РГУ готовит к открытию новое направление подготовки «Учитель истории и организатор детского движения». Таких специалистов начнут учить на базе факультета истории и международных отношений, сообщил в пятницу, 24 ноября
Последние годы активно развиваются детские поисковые отряды, волонтерское движение, патриотические организации детей и молодежи. Поэтому перспективно объединенить два профиля: «История» и «Организация детского движения», отмечают в РГУ.
Сейчас спецалистов именно с высшим образованием нет. Пока единичные вузы по России начали подготовку бакалавров по направлению «Организация детского движения» в паре со вторым профилем.