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18:46, 24 ноября 2017 129
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В РГУ появится новое направление подготовки

В РГУ появится новое направление подготовки

РГУ готовит к открытию новое направление подготовки «Учитель истории и организатор детского движения». Таких специалистов начнут учить на базе факультета истории и международных отношений, сообщил в пятницу, 24 ноября сайт университета.

Последние годы активно развиваются детские поисковые отряды, волонтерское движение, патриотические организации детей и молодежи. Поэтому перспективно объединенить два профиля: «История» и «Организация детского движения», отмечают в РГУ.

Сейчас спецалистов именно с высшим образованием нет. Пока единичные вузы по России начали подготовку бакалавров по направлению «Организация детского движения» в паре со вторым профилем.


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