Рязанцы смогут пополнять транспортные карты через терминалы QIWI

С 24 ноябяря рязанцы смогут пополнять транспортные карты «УмКа» через терминалы QIWI. В торговых центрах, павильонах и на остановках Рязани их
Напомним, в настоящее время на территории города
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С 24 ноябяря рязанцы смогут пополнять транспортные карты «УмКа» через терминалы QIWI. В торговых центрах, павильонах и на остановках Рязани их
Напомним, в настоящее время на территории города
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О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.