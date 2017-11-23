Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней рязанки

Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней Инги Панкратовой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
В сообщении отметили, что женщина может находиться в любом регионе.
Особые приметы: очки-хамелеоны. Приметы: рост 170 см., телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.
Была одета: бордовые брюки, пёстрая толстовка с оленями, тёмный кожаный берет, коричневые замшевые сапоги, с собой большая сумка цвета хаки.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили сообщить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, ранее сообщалось, что рязанка