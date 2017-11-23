Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:22, 23 ноября 2017 267
 0    0

Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней рязанки

Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней рязанки

Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней Инги Панкратовой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

В сообщении отметили, что женщина может находиться в любом регионе.

Особые приметы: очки-хамелеоны. Приметы: рост 170 см., телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

Была одета: бордовые брюки, пёстрая толстовка с оленями, тёмный кожаный берет, коричневые замшевые сапоги, с собой большая сумка цвета хаки.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили сообщить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, ранее сообщалось, что рязанка пропала в пятницу, 17 ноября.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:35, 23 ноября 2017
Житель Шацка ограбил и изнасиловал пенсионерку
18:22, 23 ноября 2017
Волонтеры подключились к поискам пропавшей 50-летней рязанки
18:11, 23 ноября 2017
Попавшая в яму жительница Шилова отсудила у властей деньги на ремонт машины
17:52, 23 ноября 2017
«Шереметьево» предложил вернуть зоны для курения в аэропортах
17:36, 23 ноября 2017
В Сасове установили памятник пограничникам. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 65 685
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 41 219
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 38 138
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 801
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 22 225
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум