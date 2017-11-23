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11:51, 23 ноября 2017 302

В «Рязаньэнерго» рассказали о восстановлении электроснабжения после сильных снегопадов

В «Рязаньэнерго» рассказали о восстановлении электроснабжения после сильных снегопадов

«Рязаньэнерго» завершает восстановление электроснабжения в населенных пунктах, обесточенных из-за снегопадов. Работы продолжались всю ночь, по состоянию на утро 23 ноября локальные повреждения распредсети 0,4 кВ устраняют в населенных пунктах Шиловского и Спасского районов. В работах задействованы 17 бригад — 59 человек и 17 единиц техники. Помощь энергетикам филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» оказывают 10 бригад из Тулы и Нижнего Новгорода. Социально-значимые объекты подключены по резервной схеме электроснабжения и с помощью автономных источников питания.

После устранения основных повреждений в электросетях работа будет продолжена по индивидуальным заявкам потребителей. Для подачи заявки необходимо обратиться в район электросетей (РЭС), обслуживающий населенный пункт. Контакты РЭС можно узнать на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья.

Напомним, в минувшие сутки циклон с сильным ветром и снегопадом стал причиной нарушений электроснабжения в ряде районов региона. Наиболее сильно пострадали от стихии Шиловский, Спасский, Клепиковский, Касимовский, Сапожковский, Путятинский районы.

«В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, Контакт-центр „МРСК Центра и Приволжья“ в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber», — напомнили в компании.

Энергетики также предупредили, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — отметили в «Рязаньэнерго».


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