В «Рязаньэнерго» рассказали о восстановлении электроснабжения после сильных снегопадов

«Рязаньэнерго» завершает восстановление электроснабжения в населенных пунктах, обесточенных из-за снегопадов. Работы продолжались всю ночь, по состоянию на утро 23 ноября локальные повреждения распредсети 0,4 кВ устраняют в населенных пунктах Шиловского и Спасского районов. В работах задействованы 17 бригад — 59 человек и 17 единиц техники. Помощь энергетикам филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» оказывают 10 бригад из Тулы и Нижнего Новгорода. Социально-значимые объекты подключены по резервной схеме электроснабжения и с помощью автономных источников питания.
После устранения основных повреждений в электросетях работа будет продолжена по индивидуальным заявкам потребителей. Для подачи заявки необходимо обратиться в район электросетей (РЭС), обслуживающий населенный пункт. Контакты РЭС можно узнать на официальном
Напомним, в минувшие сутки циклон с сильным ветром и снегопадом стал причиной нарушений электроснабжения в ряде районов региона. Наиболее сильно пострадали от стихии
«В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, Контакт-центр „МРСК Центра и Приволжья“ в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону
Энергетики также предупредили, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — отметили в «Рязаньэнерго».