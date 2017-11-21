В следующем году в Рязанской области появится единый оператор сбора мусора

В следующем году в Рязанской области появится единый оператор сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила
Во вторник, 21 ноября, министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Погорелов представил Порядок сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного. Документ разработан для «рациональной системы сбора ТКО и предотвращения их воздействия на окружающую среду и здоровье человека».
В нем установили общие требования к этой деятельности и особенности сбора крупногабаритных отходов и отходов электронного оборудования. Порядок обеспечит региональный оператор по обращению с ТКО. Отмечается, что он должен приступить к работе не позже 1 января 2019 года.