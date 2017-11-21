Рязанки провели пикет против поборов в детском саду. Фото

Во вторник, 21 ноября, около детского сада № 151 в городе Рязани прошел пикет против поборов.
Родители пожаловались, что деньги за охрану оплачиваются в «добровольной форме» без подписания договора. По их словам, ежемесячные платежи вносятся через Сбербанк на благотворительный счет Детского сада с пометкой «Добровольные родительские пожертвования».
Пикетирующие отметили, что остатки денег с благотворительного счета расходуются бесконтрольно.
Так, в этом учебном году родители захотели купить бактерицидные лампы в группы, однако, заведующая детсада купила «более дешевый и опасный вариант» — кварцевые.
«Воспитатели в рекомендательно-обязательной форме постоянно вытягивают деньги на ремонт, игрушки, методические пособия, телевизоры, — отметили протестующие. — Люди устали от постоянных трат, но договориться с заведующей детского сада у них не получается».
После пикета родители написали заявление прокуратуру Московского района Рязани.