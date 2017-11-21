Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:38, 21 ноября 2017 307
 0    0

Рязанки провели пикет против поборов в детском саду. Фото

Рязанки провели пикет против поборов в детском саду. Фото

Во вторник, 21 ноября, около детского сада № 151 в городе Рязани прошел пикет против поборов.

Родители пожаловались, что деньги за охрану оплачиваются в «добровольной форме» без подписания договора. По их словам, ежемесячные платежи вносятся через Сбербанк на благотворительный счет Детского сада с пометкой «Добровольные родительские пожертвования».

Пикетирующие отметили, что остатки денег с благотворительного счета расходуются бесконтрольно.

Так, в этом учебном году родители захотели купить бактерицидные лампы в группы, однако, заведующая детсада купила «более дешевый и опасный вариант» — кварцевые.

«Воспитатели в рекомендательно-обязательной форме постоянно вытягивают деньги на ремонт, игрушки, методические пособия, телевизоры, — отметили протестующие. — Люди устали от постоянных трат, но договориться с заведующей детского сада у них не получается».

После пикета родители написали заявление прокуратуру Московского района Рязани.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
13:38, 21 ноября 2017
Рязанки провели пикет против поборов в детском саду. Фото
19:46, 18 ноября 2017
Рязанцы показали свои социальные проекты
20:46, 17 ноября 2017
В Новомичуринске отремонтировали детский сад
21:16, 16 ноября 2017
В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии 1
18:06, 10 ноября 2017
Дмитрий Ракита ушел с поста главврача рязанского кардиодиспансера
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Мебельный центр «4 комнаты» сезон начинает во всеоружии: открываются новые марки, а существующие бренды укрепляют свои позиции.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 054
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
12:10, 10 ноября 2017 37 175
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
10:21, 16 ноября 2017 37 054
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
13:00, 10 ноября 2017 28 924
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
8:47, 9 ноября 2017 20 259
На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум