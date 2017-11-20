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13:35, 20 ноября 2017 323

РНПК провела урок экологического просвещения для школьников

РНПК провела урок экологического просвещения для школьников

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела урок экологического воспитания «Непознанная Мещера» для учеников школы №43.

В роли эксперта выступил рязанский исследователь, автор серии книг о природе Мещеры, член союза литераторов России Иван Назаров. Он рассказал детям о многообразии растительного и животного мира родного края, о значении его охраны, о культуре поведения на природе, поделился наблюдениями за животными во время фотоохоты. Самым любознательным автор подарил одну из своих книг «Среди комариной глуши», в которой привлекает внимание читателей к проблемам экологии.

«Сегодняшний урок мне очень понравился, — сказал ученик „Роснефть-класса“ Максим Сазиков. — Я узнал много нового, понял, как нужно вести себя в дикой природе с животными».

Урок стал продолжением цикла мероприятий, запланированных РНПК к проведению в Год экологии в России. С начала года это уже третий урок экопросвещения, организованный предприятием для школьников города.


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