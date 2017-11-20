Два рязанских автобусных маршрута временно изменятся

С 21 по 24 ноября автобусы маршрутов №№14 и 68 будут следовать по измененной схеме. Об этом сообщил
Маршрут автобусов изменится из-за ремонта теплотрассы на улице Разина.
До окончания аварийных работ автобусы маршрута №14 пойдут до остановки «улица Ломоносова» по своему маршруту, далее по улице Ломоносова до Трудовой улицы, и вновь по своему маршруту.
Автобусы маршрута №68 будут следовать из города до конечной остановки «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении при движении в город по Телевизионной улице, по улице Ломоносова до Трудовой улицы, далее — по своему маршруту.