Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:35, 2 ноября 2017 217
 0    0

Вернувшегося в Швецию за котом россиянина посадили в тюрьму

Вернувшегося в Швецию за котом россиянина посадили в тюрьму

Вернувшийся в Швецию за котом россиянин получил месяц тюрьмы. Мужчине пожизненно запретили посещать эту страну, передает «РИА Новости».

Россиянина арестовали в октябре при попытке попасть с территории Дании в Мальме через Эресуннский мост. Он хотел забрать своего кота из приюта в городе Бурос.

Мужчину депортировали из Швеции несколько лет назад после того, как он сообщил о бомбе на борту самолета, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Кроме того, он же якобы в 90-е годы якобы угнал самолет в одном из российских городов и долетел на нем до Стокгольма, в котором просил политического убежища, но его выдали России.

Отмечается, что адвокат намерен добиться, чтобы задержанному вернули кота.

«По какой-то причине, когда его выслали, был допущен этот промах. Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из этой ситуации», — заявил он.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:55, 2 ноября 2017
Австралиец снял на видео едва не убившую его молнию. Видео
21:35, 2 ноября 2017
Вернувшегося в Швецию за котом россиянина посадили в тюрьму
20:20, 2 ноября 2017
Место в очереди за новыми iPhone оценили в 99 тысяч рублей 1
20:00, 2 ноября 2017
«Дым даже не прошел». Соседи погибшего в Кальном рязанца не заметили пожара
19:25, 2 ноября 2017
Преподавателя рязанского медуниверситета оштрафовали на 600 тысяч за взятки 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
11 часов назад
Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 31 932
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 7
13:28, 31 октября 2017 28 673
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
21:50, 23 октября 2017 27 312
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 24 950
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 4
13:30, 22 октября 2017 22 910
Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум