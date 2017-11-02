Вернувшегося в Швецию за котом россиянина посадили в тюрьму

Вернувшийся в Швецию за котом россиянин получил месяц тюрьмы. Мужчине пожизненно запретили посещать эту страну, передает «
Россиянина
Мужчину депортировали из Швеции несколько лет назад после того, как он сообщил о бомбе на борту самолета, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Кроме того, он же якобы в 90-е годы якобы угнал самолет в одном из российских городов и долетел на нем до Стокгольма, в котором просил политического убежища, но его выдали России.
Отмечается, что адвокат намерен добиться, чтобы задержанному вернули кота.
«По какой-то причине, когда его выслали, был допущен этот промах. Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из этой ситуации», — заявил он.