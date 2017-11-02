Россия ограничила ввоз мяса и яиц из нескольких стран Евросоюза

Россельхознадзор со 2 ноября временно ограничил ввоз мяса и яиц из некоторых регионов Болгарии, Нидерландов и Швеции, а также овец и коз с греческого Лесбоса. Соответствующие указания
Отмечается, что живая птица и инкубационное яйцо с территории Добричской области Болгарии попали под ограничения из-за ухудшения эпизоотической обстановки по высокопатогенному птичьему гриппу птиц в регионе, а из муниципалитета Толен Нидерландов — из-за ухудшения по низкопатогенному птичьему гриппу.
Ограничения для лена Эстергетланд в Швеции ввели из-за ухудшения обстановки по болезни Ньюкасла, они также коснулись мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Кроме того, из этого региона нельзя ввозить в Россию бывшее в употребление оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, а также корма и добавки. Исключение сделали для растительных кормов или созданных на основе химического и микробиологического синтеза.
Под ограничения для нома Лесбос в Греции попали как живые овцы и козы, так и мясо, молоко и продукция из них. Причина — ухудшение обстановки по оспе овец и коз.