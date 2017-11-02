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20:41, 2 ноября 2017 96
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Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии

Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение арестовать восемь бывших членов женералитета Каталонии. Среди них — экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, передает «РИА Новости».

Бывшие члены каталонского правительства останутся под стражей до рассмотрения дела по существу. На свободе сможет остаться только экс-советник по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости.

Отмечается, что главу женералитета Карлеса Пучдемона и других советников чиновников женералитета, которые находятся в Бельгии, объявили в международный розыск.

Бывших членов женералитета и президиума парламента Каталонии обвиняют в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Им грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, 27 октября власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов 21 декабря.


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