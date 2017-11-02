Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение арестовать восемь бывших членов женералитета Каталонии. Среди них — экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, передает «
Бывшие члены каталонского правительства останутся под стражей до рассмотрения дела по существу. На свободе сможет остаться только экс-советник по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости.
Отмечается, что главу женералитета Карлеса Пучдемона и других советников чиновников женералитета, которые находятся в Бельгии, объявили в международный розыск.
Бывших членов женералитета и президиума парламента Каталонии обвиняют в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Им грозит до 30 лет тюрьмы.
Напомним, 27 октября власти Каталонии в одностороннем порядке