Двое челябинских полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки. Это случилось в среду, 1 ноября, передает
На озере Аргази Челябинской области опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. На помощь к ним отправились двое мужчин, которые рыбачили рядом. Рыбаками оказались сотрудники полиции.
Полицейские подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу, но их судно также перевернулось в двухстах метрах от суши. До берега добрались двое пассажиров первой перевернувшейся лодки.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.