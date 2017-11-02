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10:30, 2 ноября 2017 591
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Двое челябинских полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки

Двое челябинских полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки

Двое челябинских полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки. Это случилось в среду, 1 ноября, передает ТАСС.

На озере Аргази Челябинской области опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. На помощь к ним отправились двое мужчин, которые рыбачили рядом. Рыбаками оказались сотрудники полиции.

Полицейские подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу, но их судно также перевернулось в двухстах метрах от суши. До берега добрались двое пассажиров первой перевернувшейся лодки.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.


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