В сети появилось видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке

В сети опубликовали видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке. Соответствущая запись с видеорегистратора появилась на YouTube в воскресенье, 19 ноября.
Как отметил пользователь, инцидент произошел 4 июня 2017 года. Маршрутка №41 ехала по Окскому проезду и остановилась на светофоре около ТЦ «Круиз». Судя по ролику, между пассажирами и водителем произошел конфликт. Маршрутка остановилась, из нее вышел мужчина и потребовал двух молодых людей покинуть салон.
Один из участников конфликта вышел, другой остался в машине. В результате ситуация завершился тем, что последний выпал из маршрутки на ходу посреди проезжей части.
Официальной информации о произошедшем нет.