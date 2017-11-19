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17:26, 19 ноября 2017 362
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В сети появилось видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке

В сети появилось видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке

В сети опубликовали видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке. Соответствущая запись с видеорегистратора появилась на YouTube в воскресенье, 19 ноября.

Как отметил пользователь, инцидент произошел 4 июня 2017 года. Маршрутка №41 ехала по Окскому проезду и остановилась на светофоре около ТЦ «Круиз». Судя по ролику, между пассажирами и водителем произошел конфликт. Маршрутка остановилась, из нее вышел мужчина и потребовал двух молодых людей покинуть салон.

Один из участников конфликта вышел, другой остался в машине. В результате ситуация завершился тем, что последний выпал из маршрутки на ходу посреди проезжей части.

Официальной информации о произошедшем нет.


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