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12:13, 18 ноября 2017 249
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Сбившей «пьяного» мальчика Ольге Алисовой вынесли приговор

Сбившей «пьяного» мальчика Ольге Алисовой вынесли приговор

Ольге Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе дома в Балашихе, вынесли приговор. Женщину приговорили к трем годам колонии-поселения. Кроме того, она должна будет выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита намерена обжаловать приговор, передает «РИА Новости».

Кроме того, суд отстранил от должности врача Михаила Клейменова, проводившего экспертизу, которая показала 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего мальчика. Позже эти результаты были опровергнуты, а в отношении медика возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи установили, что Клейменов специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой. В настоящее время выясняется, чьих интересах это было сделано.


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1 день назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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