Сбившей «пьяного» мальчика Ольге Алисовой вынесли приговор

Ольге Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе дома в Балашихе, вынесли приговор. Женщину приговорили к трем годам колонии-поселения. Кроме того, она должна будет выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита намерена обжаловать приговор, передает «
Кроме того, суд отстранил от должности врача Михаила Клейменова, проводившего экспертизу, которая показала 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего мальчика. Позже эти результаты были опровергнуты, а в отношении медика возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Следователи установили, что Клейменов специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой. В настоящее время выясняется, чьих интересах это было сделано.