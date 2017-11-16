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19:45, 16 ноября 2017 534
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В Рязани пять троллейбусных маршрутов временно пустят в объезд улицы Дзержинского

В Рязани пять троллейбусных маршрутов временно пустят в объезд улицы Дзержинского

В Рязани временно изменят пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Вечером в четверг на улице Дзержинского из-за ремонта водопровода у дома №2/39 закроют движение по одной из полос. В результате с 21:00 четверга, 16 ноября, до 6:00 пятницы, 17 ноября, троллейбусы маршрутов №№3, 6, 9, 17 будут курсировать по измененной схеме.

  • два троллейбуса маршрута №3 будут следовать от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Кальное», далее улицам Новой, ул. Горького, Есенина, Спортивной, далее по своему маршруту;
  • один троллейбус маршрута №3 будет следовать от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы;
  • троллейбусы маршрута №6 будут следовать от конечной станции «Завод Рязцветмет» до остановки «ДСК» далее по улицам Халтурина, Спортивной и далее по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №9 будут следовать от остановки «Комбайновый завод» до площади Победы по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту и Соборной улице до соборной Площади в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №17 при движении от конечной остановки «улица Крупской» до площади Победы будут следовать по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту, улицам Маяковского и Есенина до разворотного круга Театральной площади, далее в обратном направлении.

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5 часов назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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