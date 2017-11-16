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18:34, 16 ноября 2017 73
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В этом году для большинства рязанцев выросла сумма налога на имущество

В этом году для большинства рязанцев выросла сумма налога на имущество

Сумма имущественного налога для большинства рязанцев увеличилась. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в областном УФНС в четверг, 16 ноября.

К росту суммы привело изменение понижающего коэффициента, который применяют для перехода к кадастровой стоимости имущества. В прошлом году он был равен 0,2, а в этом 0,4. Также в налоговой рассказали, каким образом рассчитывается ставки налога на имущество физических лиц.

«В городе Рязани ставки налога стали дифференцированными. За квартиру, кадастровая стоимость которой не превышает 1,5 миллиона рублей, налог будет рассчитываться по ставке 0,2%. В прошлом году за такую квартиру налог исчислялся по ставке 0,3%. При кадастровой стоимости квартиры от 1,5 до 4 миллионов рублей-ставка составит 0,25%, более 4 миллионов — 0,3%" - расказал и.о. замруководителя УФНС России по Рязанской области Михаил Минко.

Он отметил, что при исчисление налога от кадастровой стоимости недвижимости для всех без исключения категорий налогоплательщиков предусмотрен вычет, уменьшающий налоговую базу. В отношении квартир он составит 20 квадратных метров, жилых домов — 50 квадратных метров.


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