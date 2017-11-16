Полиция проверила автобусы и маршрутки на рязанской трассе

На трассе Е119 «Каспий» в Скопинском районе проверили пассажирские автобусы и маршрутки. Об этом сообщила
В среду, 15 ноября, полиция осмотрела 48 транспортных средств (из них 26 автобусов). В результате проверки к административной ответственности привлекли 12 водителей.
Среди основных нарушений:
- управление транспортным средством с неработающим тахографом;
- наличие неисправностей транспорта;
- отсутствие страховки.
Одному из водителей запретили пользоваться автомобилем и эвакуировали машину на спецстоянку.
Отмечается, что мероприятия проводятся автониспекторами «в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности».
Рейды продолжаются.