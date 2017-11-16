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13:21, 16 ноября 2017 405
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Полиция проверила автобусы и маршрутки на рязанской трассе

Полиция проверила автобусы и маршрутки на рязанской трассе

Фото: УМВД по Рязанской области

На трассе Е119 «Каспий» в Скопинском районе проверили пассажирские автобусы и маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В среду, 15 ноября, полиция осмотрела 48 транспортных средств (из них 26 автобусов). В результате проверки к административной ответственности привлекли 12 водителей.

Среди основных нарушений:

  • управление транспортным средством с неработающим тахографом;
  • наличие неисправностей транспорта;
  • отсутствие страховки.

Одному из водителей запретили пользоваться автомобилем и эвакуировали машину на спецстоянку.

Отмечается, что мероприятия проводятся автониспекторами «в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности».

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